В Ташкенте обсудили развитие цифровой экономики

«В ходе конференции экспертами международных компаний были презентованы актуальные подходы к решению вопросов информационной безопасности, облачных решений, корпоративной мобильности и автоматизации бизнес-процессов», — передает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В мероприятии приняли участие свыше 150 представителей государственных и частных компаний, среди них: руководители и менеджеры департаментов информационной безопасности и ИКТ и IT-отделов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планируют совместно реализовать перспективные проекты цифровой экономики и электронного правительства. Кроме того, РУ намерена участвовать в региональном проекте Digital CASA, который с помощью трансграничных телекоммуникационных сетей свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.