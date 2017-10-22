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10:01 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте обсудили развитие цифровой экономики

Ранее сообщалось, что Всемирный банк и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана намерены реализовать совместные проекты в области цифровой экономики и электронного правительства.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялась третья ежегодная конференция IDC Day. Специалисты сферы ИКТ обсудили роль цифровой трансформации в современной экономике.

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«В ходе конференции экспертами международных компаний были презентованы актуальные подходы к решению вопросов информационной безопасности, облачных решений, корпоративной мобильности и автоматизации бизнес-процессов», — передает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В мероприятии приняли участие свыше 150 представителей государственных и частных компаний, среди них: руководители и менеджеры департаментов информационной безопасности и ИКТ и IT-отделов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планируют совместно реализовать перспективные проекты цифровой экономики и электронного правительства. Кроме того, РУ намерена участвовать в региональном проекте Digital CASA, который с помощью трансграничных телекоммуникационных сетей свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.

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