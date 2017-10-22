Юристы рассказали, как технологии способствуют изменам
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Благодаря развитию технологий супруги все чаще изменяют друг другу не с одним, а сразу с несколькими людьми, пишет The Telegraph.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Благодаря развитию технологий супруги все чаще изменяют друг другу не с одним, а сразу с несколькими людьми, пишет The Telegraph.
Как отмечает издание, раньше «походы налево» ограничивались связью с
По словам адвоката фирмы Hall Brown Family Law, многие женщины жалуются на то, что их супруги устанавливают и поддерживают внебрачные связи через сайты знакомств и социальные сети, даже находясь рядом с ними.
Джоанн Эдвардс, партнер в юридической фирме Forsters, также заявила о «заметном росте супружеской неверности
«Благодаря технологиям люди находятся “на расстоянии” одного сообщения от старых или новых объектов страсти. Это означает, что супруг может изменять, сидя в одной комнате с мужем или женой», — утверждает она.
При этом, как отмечают юристы, связи такого рода проще раскрыть.
По словам Джоанны Прэтт, партнера в юридической фирме Thomson Snell & Passmor, люди забывают закрывать или удалять электронные письма, текстовые сообщения отправляются и получаются, но не удаляются, а на страницах Facebook появляются фото, которые прекрасно раскрывают суть отношений тех, кто на них запечатлен.
Она также отмечает, что некоторые люди стараются «не оставлять следов» и используют разные телефоны для общения с теми, с кем они изменяют своим супругам.