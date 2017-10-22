Юристы рассказали, как технологии способствуют изменам

Как отмечает издание, раньше «походы налево» ограничивались связью с кем-то одним. Теперь же, согласно статистике юридических фирм, количество тайных партнеров доходит до пяти человек.

По словам адвоката фирмы Hall Brown Family Law, многие женщины жалуются на то, что их супруги устанавливают и поддерживают внебрачные связи через сайты знакомств и социальные сети, даже находясь рядом с ними.

Джоанн Эдвардс, партнер в юридической фирме Forsters, также заявила о «заметном росте супружеской неверности из-за технологий».

«Благодаря технологиям люди находятся “на расстоянии” одного сообщения от старых или новых объектов страсти. Это означает, что супруг может изменять, сидя в одной комнате с мужем или женой», — утверждает она.

При этом, как отмечают юристы, связи такого рода проще раскрыть.

По словам Джоанны Прэтт, партнера в юридической фирме Thomson Snell & Passmor, люди забывают закрывать или удалять электронные письма, текстовые сообщения отправляются и получаются, но не удаляются, а на страницах Facebook появляются фото, которые прекрасно раскрывают суть отношений тех, кто на них запечатлен.