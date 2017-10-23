Есть «сильные позы», которые меняют физиологические показатели и делают человека увереннее. Ученые доказали: это ерунда
Исследования опровергли тезисы одного из самых популярных выступлений на конференции TED. За 5 лет его посмотрели 43 млн раз.
Исследования опровергли тезисы одного из самых популярных выступлений на конференции TED. За 5 лет его посмотрели 43 млн раз.
Социальный психолог Эми Кадди больше всего известна по своему выступлению на конференции TED. В 2012 году Кадди, тогда работавшая в Гарвардской
Язык тела заинтересовал Эми Кадди уже в Гарвардской
Кадди и Карни заметили, что «позы неуверенности» сильно распространены среди студенток, причем тех, кто хорошо писал письменные работы, но при этом редко вступал в дискуссии на занятиях. Кадди и ее соавтору стало интересно, могут ли эти студентки почувствовать себя более уверенно, если они научатся новому языку тела.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, Кадди и Карни провели эксперимент с участием 42 студентов. Половину их них они просили откинуться в кресле назад и закинуть ноги на стол (то есть изобразить «сильную позу»); другую половину участников просили скрестить руки на груди (это считается «слабой позой»). После этого студентам предлагалось оценить, как они себя чувствуют: прибавилось ли у них уверенности в себе и субъективного ощущения собственной силы. Кроме того, Кадди и Карни брали у испытуемых образцы слюны и замеряли уровни кортизола и тестостерона до и после эксперимента.
Исследование, опубликованное в 2010 году, стало прорывом в сфере социальной психологии. К нему быстро проявили интерес журналисты. Кадди утверждала, что у ее открытия есть прикладное значение, ведь получается, что с помощью «сильных поз» можно более уверенно вести себя на собеседованиях при приеме на работу и производить более сильное впечатление на окружающих. Популярности этой теории добавило выступление Кадди на конференции TED, которое впоследствии посмотрели 43 миллиона раз.
К несчастью для Кадди, ее исследование стало популярным именно в то время, когда в академических кругах стали массово ставить под сомнение обоснованность выводов исследований в социальных науках. Скептиком, с которого началось движение за точность в науке, по иронии оказался однокурсник Кадди по Принстону Джозеф Симмонс.
Однажды Симмонс вместе с двумя единомышленниками, Лифом Нельсоном и Ури Симонсоном, наткнулся в престижном научном журнале на исследование, доказывающее наличие экстрасенсорного восприятия. При этом на первый взгляд, в методологии исследования не было никаких изъянов. Симмонс, Нельсон и Симонсон решили разобраться в том, как авторы этого исследования сумели прийти к очевидно ненаучному выводу.
Ответ на этот вопрос они нашли только через несколько месяцев. Ученые поняли, что существующая методология анализа данных допускает субъективность, поскольку исследователи могут по своему желанию не включать в выборку «выбросы» (то есть результаты, сильно выделяющиеся из общей выборки) или заменять одни данные другими в случае вмешательства внешнего фактора (например, если во время эксперимента возникала ошибка).
Разумеется, после публикации выводов Симмонса, Нельсона и Симонсона статья Кадди о «сильных позах» попала под сомнение. Экономист из Цюрихского университета Эва Ранехилл попыталась воссоздать ее эксперимент, изменив некоторые исходные данные. На этот раз участников было уже 200, они должны были задерживаться в каждой из поз на три минуты. Ни изменений в количестве тестостерона и кортизола, ни повышения интереса к азартным играм Ранехилл не зафиксировала.
О результатах повторного эксперимента Кадди узнала уже после того, как выступила со своей знаменитой речью на конференции TED. К этому моменту у нее была сложившаяся карьера публичного лектора и заказ на книгу.
Академический мир, меж тем, признал, что замечания Симмонса, Нельсона и Симонсона пошли науке на пользу.
Запись прочитал влиятельный блогер, профессор статистики Эндрю Гельман. Позднее он опубликовал статью, в которой назвал открытие Кадди «кормом для таблоидов», а также потребовал объяснить организаторов конференций, почему они приглашают на выступления таких лжеученых, как она. В конечном итоге он вынудил соавтора Кадди, Дану Карни, публично отказаться от результатов того исследования — в сентябре 2016 года она опубликовала заявление о том, что не верит в эффект «сильных поз» и советует всем остальным перестать исследовать эту тему.
Кадди до последнего держалась за результаты своего эксперимента. Но недавно, выступая на конференции по психологии, она рассказала о новом исследовании «сильных поз», в котором снова не было найдено доказательств гормональных изменений.
New York Times Magazine обращает внимание на то, что Кадди провела свое исследование по всем правилам, актуальным в науке в 2010 году. Ее ошибка стала результатом изменившихся правил игры — и тем не менее, она стала олицетворением всех ошибок в науке и неточного обращения с данными.