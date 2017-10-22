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11:16 (мск), источник: Publika.md

Десятки женщин получили бесплатную консультацию у маммолога

Рак молочной железы на первых стадиях вылечить намного легче. Такое послание решила передать женщинам инициативная группа, которая организовала в столице бесплатные консультации. Многие пришедшие на осмотр побывали у маммолога впервые.

Источник: Publika.md

59-летняя Валентина Петровна приехала из села Кошерница Криулянского района.

«Дочка меня записала, и я пришла. Это всё чтобы я была спокойней, знала, что всё в порядке. Спасибо».

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Тех, кто пришел на консультацию к маммологу впервые, было немало, хотя такие осмотры проводятся в поликлиниках бесплатно.

«Узнала в интернете и из интереса записалась. Раньше такие обследования я не проходила».

«Сейчас я кормлю малыша грудью и подумала, что надо быть внимательней к своему здоровью».

И все же немало было женщин, которые проходят осмотры у маммолога регулярно.

«Обычно прохожу осмотр раз в год, ведь никогда не знаешь, что тебя ждёт».

Врачи настаивают: болезнь на ранней стадии вылечить легче. Поэтому женщинам и следует проходить обследования.

«Как только что-то начало беспокоить, следует идти на осмотр. Если мы найдем проблему, то сможем вмешаться на ранней стадии, когда болезнь можно вылечить легче», — сказала онколог Наталья Житару.

Врачи бесплатно осмотрели почти 50 пациенток.

«Мы отдали предпочтение женщинам из сел, потому что у них меньше доступа к информации. В Кишинёве и больших городах легче попасть к врачу», — отметила участница группы Run Pink Moldova Николета Апостол.

4-го ноября бесплатные консультации маммолога смогут получить жительницы Леово.

Диагноз «рак молочной железы» в Молдове ежегодно ставят почти тысяче женщин.

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