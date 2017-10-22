Десятки женщин получили бесплатную консультацию у маммолога

Тех, кто пришел на консультацию к маммологу впервые, было немало, хотя такие осмотры проводятся в поликлиниках бесплатно.



«Узнала в интернете и из интереса записалась. Раньше такие обследования я не проходила».



«Сейчас я кормлю малыша грудью и подумала, что надо быть внимательней к своему здоровью».



И все же немало было женщин, которые проходят осмотры у маммолога регулярно.



«Обычно прохожу осмотр раз в год, ведь никогда не знаешь, что тебя ждёт».



Врачи настаивают: болезнь на ранней стадии вылечить легче. Поэтому женщинам и следует проходить обследования.



«Как только что-то начало беспокоить, следует идти на осмотр. Если мы найдем проблему, то сможем вмешаться на ранней стадии, когда болезнь можно вылечить легче», — сказала онколог Наталья Житару.



Врачи бесплатно осмотрели почти 50 пациенток.



«Мы отдали предпочтение женщинам из сел, потому что у них меньше доступа к информации. В Кишинёве и больших городах легче попасть к врачу», — отметила участница группы Run Pink Moldova Николета Апостол.



4-го ноября бесплатные консультации маммолога смогут получить жительницы Леово.



Диагноз «рак молочной железы» в Молдове ежегодно ставят почти тысяче женщин.