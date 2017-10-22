Десятки женщин получили бесплатную консультацию у маммолога

59-летняя Валентина Петровна приехала из села Кошерница Криулянского района.
«Дочка меня записала, и я пришла. Это всё чтобы я была спокойней, знала, что всё в порядке. Спасибо».
Тех, кто пришел на консультацию к маммологу впервые, было немало, хотя такие осмотры проводятся в поликлиниках бесплатно.
«Узнала в интернете и из интереса записалась. Раньше такие обследования я не проходила».
«Сейчас я кормлю малыша грудью и подумала, что надо быть внимательней к своему здоровью».
И все же немало было женщин, которые проходят осмотры у маммолога регулярно.
«Обычно прохожу осмотр раз в год, ведь никогда не знаешь, что тебя ждёт».
Врачи настаивают: болезнь на ранней стадии вылечить легче. Поэтому женщинам и следует проходить обследования.
«Как только что-то начало беспокоить, следует идти на осмотр. Если мы найдем проблему, то сможем вмешаться на ранней стадии, когда болезнь можно вылечить легче», — сказала онколог Наталья Житару.
Врачи бесплатно осмотрели почти 50 пациенток.
«Мы отдали предпочтение женщинам из сел, потому что у них меньше доступа к информации. В Кишинёве и больших городах легче попасть к врачу», — отметила участница группы Run Pink Moldova Николета Апостол.
4-го ноября бесплатные консультации маммолога смогут получить жительницы Леово.
Диагноз «рак молочной железы» в Молдове ежегодно ставят почти тысяче женщин.