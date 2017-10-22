МВД: Опасных предметов в ТЦ «Семь пятниц» не обнаружено
Накануне, 21 октября вечером персонал и покупатели были эвакуированы из помещения ТЦ «Семь пятниц». Кроме этого, проезд по ул. Революции был закрыт.
Накануне, 21 октября вечером персонал и покупатели были эвакуированы из помещения ТЦ «Семь пятниц». Кроме этого, проезд по ул. Революции был закрыт.
Территорию оцепили
В социальной сети люди писали, как видели, что женщина в платке зашла в туалет на нижнем паркинге и оставила там подозрительный предмет, похожий на фугас.
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