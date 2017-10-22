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11:43 (мск), источник: NewsKo

МВД: Опасных предметов в ТЦ «Семь пятниц» не обнаружено

Накануне, 21 октября вечером персонал и покупатели были эвакуированы из помещения ТЦ «Семь пятниц». Кроме этого, проезд по ул. Революции был закрыт.

Источник: РИА "Новости"

Территорию оцепили из-за подозрительного предмета, который обнаружили в здании торгового центра.

В социальной сети люди писали, как видели, что женщина в платке зашла в туалет на нижнем паркинге и оставила там подозрительный предмет, похожий на фугас.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что специалисты, прибывшие на место, не обнаружили опасных предметов. Никакой угрозы для жителей нет.

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