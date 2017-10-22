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15:13 (мск), источник: Publika.md

Волонтеры расчистили от мусора подземный переход у Южного автовокзала

Подземный переход возле Южного автовокзала в Кишиневе долгие годы походил на свалку. Пешеходы рисковали, перебегая дорогу, но не хотели спускаться в подземку.

Источник: Publika.md

«Если один-два человека выйдут на уборку, думаю и другие последуют их примеру. И больше не будут бросать мусор, где попало».

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Раньше спуститься в переход решались немногие.

«Переходить дорогу тоже опасно, можно попасть под машину. Так что вынуждены были спускаться. Запах невыносимый, но зажимали нос и шли».

«Там очень грязно, невозможно зайти. Один раз спустилась и с меня хватит. Говорю честно, мне стало плохо».

Волонтеры готовы привести в порядок и другие подземные переходы. Они надеются, что муниципальные власти их поддержат.

«Нужен водовоз и машина для вывоза мусора. Людей мы соберем. Есть предприниматели, готовые частично финансировать такие акции. Например, выделить деньги на закупку перчаток и ведер», — сказал организатор Михаил Багас.

В столице около 20 подземных переходов. За уборку тех, что не сданы в аренду, отвечает муниципальное транспортное управление.

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