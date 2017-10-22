Волонтеры расчистили от мусора подземный переход у Южного автовокзала

Раньше спуститься в переход решались немногие.



«Переходить дорогу тоже опасно, можно попасть под машину. Так что вынуждены были спускаться. Запах невыносимый, но зажимали нос и шли».



«Там очень грязно, невозможно зайти. Один раз спустилась и с меня хватит. Говорю честно, мне стало плохо».



Волонтеры готовы привести в порядок и другие подземные переходы. Они надеются, что муниципальные власти их поддержат.



«Нужен водовоз и машина для вывоза мусора. Людей мы соберем. Есть предприниматели, готовые частично финансировать такие акции. Например, выделить деньги на закупку перчаток и ведер», — сказал организатор Михаил Багас.



В столице около 20 подземных переходов. За уборку тех, что не сданы в аренду, отвечает муниципальное транспортное управление.