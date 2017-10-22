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14:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на неделе похолодает до -3 градусов

Похолодание ожидается в Воронеже с понедельника, 23 октября. Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр.

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Источник: РИА "Воронеж"

В понедельник, 23 октября, будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура днем +4 градуса, -2 ночью. Во вторник, 24 октября, температура днем +3 и -3 градуса ночью. Осадков в этот день не предвидится.

В среду, 25 октября, прогнозируются небольшие осадки. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов, днем +3 градуса. В четверг, 26 октября, ночью температура -1 градус и +3 днем.

В пятницу, 27 октября, ожидается небольшой дождь. Ночью до +1 градуса, днем до +4. В субботу и воскресенье будет облачно. Температура днем поднимется до +5. По ночам заморозков не ожидается.

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