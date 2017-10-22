В Воронеже на неделе похолодает до -3 градусов

Источник: РИА "Воронеж"

В понедельник, 23 октября, будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура днем +4 градуса, -2 ночью. Во вторник, 24 октября, температура днем +3 и -3 градуса ночью. Осадков в этот день не предвидится.

В среду, 25 октября, прогнозируются небольшие осадки. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов, днем +3 градуса. В четверг, 26 октября, ночью температура -1 градус и +3 днем.