В Воронеже на неделе похолодает до -3 градусов
Похолодание ожидается в Воронеже с понедельника, 23 октября. Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр.
Похолодание ожидается в Воронеже с понедельника, 23 октября. Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник, 23 октября, будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура днем +4 градуса, -2 ночью. Во вторник, 24 октября, температура днем +3 и -3 градуса ночью. Осадков в этот день не предвидится.
В среду, 25 октября, прогнозируются небольшие осадки. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов, днем +3 градуса. В четверг, 26 октября, ночью температура -1 градус и +3 днем.
В пятницу, 27 октября, ожидается небольшой дождь. Ночью до +1 градуса, днем до +4. В субботу и воскресенье будет облачно. Температура днем поднимется до +5. По ночам заморозков не ожидается.