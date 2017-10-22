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11:48 (мск), источник: РИА Новости

Кириенко уверен, что участники фестиваля молодежи в Сочи вернутся в Россию

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России считает, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи, вернутся в РФ.

Источник: РИА Новости

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из 188 стран. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

«Молодежь активная. Каждый из них отправлял десяткам и сотням своих друзей свои впечатления каждый день. Уверен, что они вернутся», — сказал Кириенко на итоговой пресс-конференции фестиваля, отвечая на вопрос, как его итоги повлияют на туристические возможности страны и Сочи в частности.

«Думаю, что повлияют», — добавил он.

Кириенко также поблагодарил за работу на фестивале журналистов. «Я убежден что ваша работа не менее, а, скорее, более важна, чем работа всех остальных организаторов и участников фестиваля, потому что много людей к нам приехало, но это очень мало по сравнению с теми, кому это интересно», — сказал Кириенко.

Он пояснил, что спикеров фестиваля на разных площадках услышали от трех до восьми тысяч человек. «Но крайне важно, чтобы это услышали сотни тысяч и миллионы. И это делаете вы. И делаете очень здорово», — сказал он.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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