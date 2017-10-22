Кириенко уверен, что участники фестиваля молодежи в Сочи вернутся в Россию

Источник: РИА Новости

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из 188 стран. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

«Молодежь активная. Каждый из них отправлял десяткам и сотням своих друзей свои впечатления каждый день. Уверен, что они вернутся», — сказал Кириенко на итоговой пресс-конференции фестиваля, отвечая на вопрос, как его итоги повлияют на туристические возможности страны и Сочи в частности.

«Думаю, что повлияют», — добавил он.

Кириенко также поблагодарил за работу на фестивале журналистов. «Я убежден что ваша работа не менее, а, скорее, более важна, чем работа всех остальных организаторов и участников фестиваля, потому что много людей к нам приехало, но это очень мало по сравнению с теми, кому это интересно», — сказал Кириенко.