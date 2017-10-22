В Бухаре и Джиззаке созданы клубы «Молодые либералы»

Источник: Uzdaily.uz

— Воспитание юношей и девушек в духе уважения национальной идеи, любви и преданности Родине, защита их прав и интересов, создание условий и возможностей для осуществления ими предпринимательской деятельности являются программными целями и задачами УзЛиДеП, — сказал заведующий отделом по работе с молодежью областного Совета партии Азиз Хакимов.

— В нашей области также осуществляется определенная работа в этом направлении. Сегодня организованный клуб «Молодые либералы» является логическим продолжением работы в этом направлении.

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Клуб действует в двух группах «Будущие депутаты» и «Центр изучения проблем молодых предпринимателей». В мероприятии завотделом по работе с молодежью областного Совета партии А. Хакимов избран руководителем клуба.

Джизакским областным Советом УзЛиДеП в Джизакском политехническом институте организован открытый диалог на тему Роль Молодежного крыла УзЛиДеП в повышении правовой и политической активности молодежи.

В мероприятии приняли участие члены депутатской группы УзЛиДеП в городском Кенгаше народных депутатов, профессора-преподаватели института, студенты, активисты Молодежного крыла.

В ходе мероприятия была представлена информация о проектах и конкурсах «Молодежного крыла». В частности, было рассказано о проекте «День молодежи в УзЛиДеП», организации клуба «Молодые либералы», деятельности групп «Будущие депутаты» и «Изучение проблем молодых предпринимателей». Молодежь, интересующаяся предпринимательством, активисты «Молодежного крыла» обсудили вопросы организации и управления предпринимательской деятельностью, разработки бизнес-проекта.