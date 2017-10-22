За сжигание листвы жителям Молдовы грозит штраф — от 600 до 1200 леев

«Сжигание листьев не только наносит вред здоровью, но и бьет по семейному бюджету. Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических — от четырех с половиной до девяти тысяч леев. Загрязнение воздуха — проблема, важная для всех», — сказал глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.



Специалисты подчеркивают — листья можно утилизировать с пользой.



«Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост», — добавил глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.



По данным Государственной экологической инспекции, в прошлом году за сжигание отходов выписали три тысячи штрафов на общую сумму миллион 700 тысяч леев. Треть этого числа — традиционно штрафы за поджог опавших листьев.