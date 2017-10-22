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15:11 (мск), источник: Publika.md

За сжигание листвы жителям Молдовы грозит штраф — от 600 до 1200 леев

Ни риск пожара, ни штрафы не останавливают жителей Молдовы, сжигающих опавшую листву.

Источник: Publika.md

Экологи начали сезонные проверки, чтобы напомнить: при сгорании листьев в воздухе повышается содержание угарного газа, тяжелых металлов и других вредных веществ. А это чревато респираторными заболеваниями и аллергией.

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«Сжигание листьев не только наносит вред здоровью, но и бьет по семейному бюджету. Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических — от четырех с половиной до девяти тысяч леев. Загрязнение воздуха — проблема, важная для всех», — сказал глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.

Специалисты подчеркивают — листья можно утилизировать с пользой.

«Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост», — добавил глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.

По данным Государственной экологической инспекции, в прошлом году за сжигание отходов выписали три тысячи штрафов на общую сумму миллион 700 тысяч леев. Треть этого числа — традиционно штрафы за поджог опавших листьев.

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