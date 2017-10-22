За сжигание листвы жителям Молдовы грозит штраф — от 600 до 1200 леев
Ни риск пожара, ни штрафы не останавливают жителей Молдовы, сжигающих опавшую листву.
Ни риск пожара, ни штрафы не останавливают жителей Молдовы, сжигающих опавшую листву.
Экологи начали сезонные проверки, чтобы напомнить: при сгорании листьев в воздухе повышается содержание угарного газа, тяжелых металлов и других вредных веществ. А это чревато респираторными заболеваниями и аллергией.
«Сжигание листьев не только наносит вред здоровью, но и бьет по семейному бюджету. Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических — от четырех с половиной до девяти тысяч леев. Загрязнение воздуха — проблема, важная для всех», — сказал глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.
Специалисты подчеркивают — листья можно утилизировать с пользой.
«Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост», — добавил глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ.
По данным Государственной экологической инспекции, в прошлом году за сжигание отходов выписали три тысячи штрафов на общую сумму миллион 700 тысяч леев. Треть этого числа — традиционно штрафы за поджог опавших листьев.