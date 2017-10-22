Соцсети о визите Собчак в Минск: последняя встреча в качестве ведущей
В субботу теледива Ксения Собчак участвовала в закрытой вечеринке по случаю открытия
В субботу теледива Ксения Собчак участвовала в закрытой вечеринке по случаю открытия
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей не оставили без внимания вчерашний приезд в Минск светской львицы Ксении Собчак, которая, как стало известно недавно, планирует принять участие в выборах президента Российской Федерации.
В субботу теледива приняла участие в качестве ведущей в закрытой вечеринке по случаю открытия нового
В субботу в Instagram начали появляться фотографии с закрытой вечеринки. Так, пользователь veronika88sobal призналась, что мероприятие ей понравилось, и предположила, что на нем, возможно, в последний раз видела Ксению Анатольевну в качестве ведущей.
«Отличное открытие, особенно когда встречаешь много приятных людей и ведущей мероприятия приглашена Ксения Собчак. Если учесть, что это может быть ее последнее мероприятие в качестве ведущей, перед выборами в президенты», — подписала снимок она.
Фото с Собчак разместила у себя на страничке организатор закрытой вечеринки Юлия Грибалева.
Пост, посвященный приезду светской львицы из Москвы, появился также в профиле другого организатора мероприятия.
«Как одно мгновение пролетел грандиозный день, за спиной месяцы подготовки, десятки и сотни людей, мозговой штурм, бессонные ночи… и… оно того стоило!!!» — говорится в сообщении.
Накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается побороться за президентский пост в РФ на предстоящих выборах. В интернете появился видеоролик, в котором теледива назвала себя «кандидатом против всех».
Стоит отметить, что в сентябре в российских СМИ появилась информация о желании Собчак баллотироваться в президенты, но она назвала ее непроверенной и посвятила этому событию гневный пост в Instagram.
«Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных «источников», — написала она.
Сама же Собчак никак не проиллюстрировала в соцсетях свой визит в Минск.