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13:07 (мск), источник: Sputnik.by

Соцсети о визите Собчак в Минск: последняя встреча в качестве ведущей

В субботу теледива Ксения Собчак участвовала в закрытой вечеринке по случаю открытия бизнес-центра в белорусской столице.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей не оставили без внимания вчерашний приезд в Минск светской львицы Ксении Собчак, которая, как стало известно недавно, планирует принять участие в выборах президента Российской Федерации.

В субботу теледива приняла участие в качестве ведущей в закрытой вечеринке по случаю открытия нового бизнес-центра в белорусской столице. Как было отмечено в СМИ, в Минск она прилетела вместе с Филиппом Киркоровым, у которого в субботу состоялся концерт в «Минск-Арене», а после своего мероприятия планировала сразу же вернуться домой.

В субботу в Instagram начали появляться фотографии с закрытой вечеринки. Так, пользователь veronika88sobal призналась, что мероприятие ей понравилось, и предположила, что на нем, возможно, в последний раз видела Ксению Анатольевну в качестве ведущей.

«Отличное открытие, особенно когда встречаешь много приятных людей и ведущей мероприятия приглашена Ксения Собчак. Если учесть, что это может быть ее последнее мероприятие в качестве ведущей, перед выборами в президенты», — подписала снимок она.

Фото с Собчак разместила у себя на страничке организатор закрытой вечеринки Юлия Грибалева.

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Пост, посвященный приезду светской львицы из Москвы, появился также в профиле другого организатора мероприятия.

«Как одно мгновение пролетел грандиозный день, за спиной месяцы подготовки, десятки и сотни людей, мозговой штурм, бессонные ночи… и… оно того стоило!!!» — говорится в сообщении.

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Накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается побороться за президентский пост в РФ на предстоящих выборах. В интернете появился видеоролик, в котором теледива назвала себя «кандидатом против всех».

Стоит отметить, что в сентябре в российских СМИ появилась информация о желании Собчак баллотироваться в президенты, но она назвала ее непроверенной и посвятила этому событию гневный пост в Instagram.

«Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных «источников», — написала она.

Сама же Собчак никак не проиллюстрировала в соцсетях свой визит в Минск.

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