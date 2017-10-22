Соцсети о визите Собчак в Минск: последняя встреча в качестве ведущей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей не оставили без внимания вчерашний приезд в Минск светской львицы Ксении Собчак, которая, как стало известно недавно, планирует принять участие в выборах президента Российской Федерации.

В субботу теледива приняла участие в качестве ведущей в закрытой вечеринке по случаю открытия нового бизнес-центра в белорусской столице. Как было отмечено в СМИ, в Минск она прилетела вместе с Филиппом Киркоровым, у которого в субботу состоялся концерт в «Минск-Арене», а после своего мероприятия планировала сразу же вернуться домой.

В субботу в Instagram начали появляться фотографии с закрытой вечеринки. Так, пользователь veronika88sobal призналась, что мероприятие ей понравилось, и предположила, что на нем, возможно, в последний раз видела Ксению Анатольевну в качестве ведущей.

«Отличное открытие, особенно когда встречаешь много приятных людей и ведущей мероприятия приглашена Ксения Собчак. Если учесть, что это может быть ее последнее мероприятие в качестве ведущей, перед выборами в президенты», — подписала снимок она.

Фото с Собчак разместила у себя на страничке организатор закрытой вечеринки Юлия Грибалева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BahiZPQgRrP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Каждый проект это опыт хороший или плохой покажет время, но понимаю, что вся сила в команде. #ведущая @xenia_sobchak #triplesevenshow #juliagribaleva #juliagribalevaproduction</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБ (@juliagribaleva) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-21T20:47:58+00:00">Oct 21, 2017 at 1:47pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пост, посвященный приезду светской львицы из Москвы, появился также в профиле другого организатора мероприятия.

«Как одно мгновение пролетел грандиозный день, за спиной месяцы подготовки, десятки и сотни людей, мозговой штурм, бессонные ночи… и… оно того стоило!!!» — говорится в сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaikKwPF4Re/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Как одно мгновение пролетел грандиозный день, за спиной месяцы подготовки, десятки и сотни людей, мозговой штурм, бессонные ночи...и...оно того стоило!!! #TripleSevenShow!!! Невероятное событие опять доказало, что нет ничего невозможного, когда за дело берётся команда @juliagribalevaproduction Спасибо за бесценный опыт!!! We did it!!! #организациямероприятий #juliagribalevaproduction #светскиесобытия #ксениясобчак #аленканаработе</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Amely (@amely_alena) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-22T06:22:43+00:00">Oct 21, 2017 at 11:22pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается побороться за президентский пост в РФ на предстоящих выборах. В интернете появился видеоролик, в котором теледива назвала себя «кандидатом против всех».

Стоит отметить, что в сентябре в российских СМИ появилась информация о желании Собчак баллотироваться в президенты, но она назвала ее непроверенной и посвятила этому событию гневный пост в Instagram.

«Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных «источников», — написала она.