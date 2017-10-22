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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы страны-рекордсмены по количеству космического мусора

Эксперты назвали страны, которые оставляют больше всего мусора на околоземной орбите. Как сообщает Business Insider, лидером в этом списке оказались США: на долю страны приходится 3999 крупных обломков.

Россия оказалась на втором месте (3961 условная единица космического мусора), третью позицию занимает Китай (3475 единиц). Всего, по данным издания, на орбите насчитывается более 14 тысяч фрагментов выведенных из строя спутников, космических станций и ракет. С каждым днем их число увеличивается.

Эксперты не исключают, что в будущем скопление космического мусора может привести к так называемому синдрому Кесслера: из-за большого количества посторонних объектов на орбите могут возникнуть сложности с размещением космических аппаратов.

Летом 2017 года ученые из ЕС предложили использовать для сборки космического мусора магнитные буксиры. По проекту, сборщик космического мусора должен содержать охлажденные до сверхнизких температур сверхпроводящие электромагниты. Ориентация буксира будет осуществляться по магнитному полю Земли. В настоящее время мусор на околоземной орбите не убирается.

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