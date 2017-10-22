Названы страны-рекордсмены по количеству космического мусора

Россия оказалась на втором месте (3961 условная единица космического мусора), третью позицию занимает Китай (3475 единиц). Всего, по данным издания, на орбите насчитывается более 14 тысяч фрагментов выведенных из строя спутников, космических станций и ракет. С каждым днем их число увеличивается.

Эксперты не исключают, что в будущем скопление космического мусора может привести к так называемому синдрому Кесслера: из-за большого количества посторонних объектов на орбите могут возникнуть сложности с размещением космических аппаратов.