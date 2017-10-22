Узбекские студенты: наш священный долг — хранить родной язык

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnk. В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека прошло духовно-просветительское мероприятие «Язык — душа нации», сообщается на официальном сайте Агентства по печати и информации республики.

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«Для изучения языков других народов необходимо, прежде всего, знать и ценить свой родной язык. Человек, уважающий свой родной язык, будет уважать и языки других народов. Наш священный долг — бережно хранить родной язык, донести всю его красоту и богатство до будущих поколений», — считает студентка университета Кумуш Абдусаломова.

Участники мероприятия отметили, что богатство и древность узбекского языка признаны во всем мире.

Просветитель Абдулла Авлони подчеркнул, что национальная духовность не может существовать без национального языка.