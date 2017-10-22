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14:11 (мск), источник: Sputnik

Узбекские студенты: наш священный долг — хранить родной язык

В Узбекистане закон «О государственном языке» был принят в 1995 году, после чего узбекский язык приобрел статус государственного.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnk. В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека прошло духовно-просветительское мероприятие «Язык — душа нации», сообщается на официальном сайте Агентства по печати и информации республики.

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«Для изучения языков других народов необходимо, прежде всего, знать и ценить свой родной язык. Человек, уважающий свой родной язык, будет уважать и языки других народов. Наш священный долг — бережно хранить родной язык, донести всю его красоту и богатство до будущих поколений», — считает студентка университета Кумуш Абдусаломова.

Участники мероприятия отметили, что богатство и древность узбекского языка признаны во всем мире.

Просветитель Абдулла Авлони подчеркнул, что национальная духовность не может существовать без национального языка.

В Узбекистане закон «О государственном языке» был принят в 1995 году, после чего узбекский язык приобрел статус государственного.

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 Узбекские студенты: наш священный долг - хранить родной язык
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