Не только кнедлики и пиво: что можно купить в Чехии, продав московскую двушку

Но Чехия известна не только своими замками, кнедликами и пивом, это еще и хорошее место для инвестиций в жилье. Страна входит в топ-10 популярных среди россиян государств для покупки недвижимости. Недооцененный и перспективныйГлавное отличие чешского рынка недвижимости, к примеру, от московского в том, что он на подъеме. С начала этого года средняя цена квадратного метра в Праге выросла на 5,4%, и по прогнозам CEEC Research, в следующем году прибавит еще 4−4,5%."С 2012 года цены на недвижимость в Чехии ежегодно растут в среднем на 5%, а в Праге, на самом дорогом рынке страны, — на 7%, — уточняет эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова. Цены вверх толкают сразу три важных фактора. Прежде всего, угоститься оригинальным чешским пивом ежегодно приезжают миллионы туристов. По данным чешского статистического управления, в прошлом году Прагу посетили 7,07 миллиона туристов, что на 7% больше показателя 2015 года. Многие из них предпочитают частные апартаменты отелям, благодаря чему сохраняется высокий спрос на краткосрочную аренду жилья. Второй стимулирующий цены фактор — сама Прага. Фактически весь город представляет собой единый архитектурный памятник. Мест для строительства новых домов просто нет, и недостаток предложения толкает цены вверх. Третий повод вложиться в местное жилье — очень низкие ставки по ипотеке. Взять ипотеку можно всего под 2%, и с ее помощью можно покрыть до 60% стоимости кредита. Местные банки охотно одалживают деньги кредитоспособным заемщикам практически любого возраста, от 18 до 70 лет. Но самая главная причина, почему стоит присмотреться к недвижимости в Чехии в том, что она действительно недооценена и в 2−2,5 раза дешевле, чем в соседней Германии и Австрии. Пражский супермаркетЕсли вы только что продали двухкомнатную квартиру в Москве и заработали на этом около 10 миллионов рублей, то, глядя на предложения недвижимости в Чехии, почувствуете себя, как в хорошем супермаркете — огромный ассортимент при весьма приятных ценах. Первая и самая очевидная идея — приобрести жилье в столице. Минимальная стоимость квартир на первичном рынке Праги начинается от 90 тысяч евро (5,2 миллиона рублей) за новую однушку и от 70 тысяч евро (4,06 миллиона рублей) за аналогичную квартиру на вторичном рынке. Самая дорогая недвижимость в историческом центре столицы — район «Прага 1″. Средняя цена квадрата там по текущему курсу составляет 407,6 тысячи рублей. В целом, при поиске квартиры можно запомнить простое правило: чем меньше цифра рядом со словом “Прага”, тем престижнее район и выше цены на недвижимость в нем. Например, квартира в расположенном по соседству с центром районом Жижков (относится к “Прага-3″), недалеко от Риегровых садов, стоит 10, 08 миллиона рублей. Такую квартиру потом можно сдавать туристам посуточно по цене 2,8 тысячи рублей за сутки. При 70-процентной загруженности квартира будет приносить в месяц своему владельцу 60,7 тысячи рублей или 730 тысяч рублей за год и окупится менее чем за 8 лет. По словам Юлии Кожевниковой, долгосрочная сдача квартиры в Праге принесет доходность в 3%, краткосрочная — в 5%. Четырехкомнатная квартира в Карловых ВарахЕще большие возможности для выбора в пределах бюджета в 10 миллионов рублей откроются, если обратить внимание и на другие чешские города. Например, во втором по величине городе страны, Брно, за эту сумму можно купить две квартиры площадью по 40 квадратных метров и даже еще немного останется на новоселье. В курортных Карловых Варах за 10 миллионов рублей можно купить полностью меблированную четырехкомнатную квартиру площадью 127 квадратных метров. Это примерно вдвое больше типовой московской двухкомнатной квартиры. Самое доступное жилье продается на севере Чехии в городе Усти-на-Лабе в 90 километрах от Праги. Один квадратный метр жилья здесь стоит 454 евро (26,3 тысячи рублей). Трехкомнатную квартиру здесь можно купить за 2,4 миллиона рублей. Редевелопмент для состоятельныхОбладателям более солидных бюджетов тоже есть куда инвестировать свои деньги в Чехии. Например, это может быть девеломпент или редевеломпент старых зданий, превращение их в современное жилье. Доходы от реконструкции жилья в Праге составляют 15−20% годовых, это не включая рост цен, рассказывает руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Жанна Овчинникова. Суммы в данном случае в десятки раз превышают бюджеты столичных двушек и достигают сотен миллионов рублей. Что касается районов, прежде всего, это исторический центр (Прага 1) и прилегающие к нему районы (Прага 2, 3,5%.”Слиенты инвестируют в подобные проекты либо для последующей продажи готовых квартир, либо для дальнейшего получения дохода от аренды (доходные дома, бутик-отели). Средние бюджеты собственных средств от 1,5 до 5 миллионов евро в зависимости от расположения и состояния объекта. Всегда есть финансирование от местных банков на покупку здания и на строительное работы», — отмечает Жанна Овчинникова. В перспективы рынка верят не только местные продавцы, но и вполне успешные российские бизнесмены. Бывший владелец «Мортона» Александр Ручьев решил вложить деньги в этот рынок. Его компания выкупила в Праге два участка, на которых планируется построить почти 30 тысяч квадратных метров жилья. Уже ведутся переговоры о покупке третьего. Общий объем инвестиций в их покупку и освоение составит около 60 миллионов евро.