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13:24 (мск), источник: ТАСС

Синоптики ожидают ночные заморозки в большинстве регионов России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Метеорологические службы областей Центрального федерального округа прогнозируют заморозки в ночь на 23 октября. Во многих регионах ожидается дождь, мокрый снег и туман, сообщают подразделения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Урал и Дальний Восток окажутся в зоне риска — ожидается шквалистый ветер, объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах Сибири — неожиданное потепление до плюс 20 градусов.

Центральный федеральный округ

По прогнозам метеорологов, 22 октября на территории Центрального федерального округа в основном ожидается понижение температуры воздуха днем до плюс 5 градусов, лишь в южных регионах столбики термометров покажут до 9 градусов тепла. В ночные часы — повсеместно заморозки.

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Самое ощутимое похолодание наступит в ночь на понедельник в Ивановской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, где прогнозируется до минус 5 градусов. На один градус теплее будет в Белгороде, Брянске, Владимире, Калуге, Курске, Калуге, Тамбове, Туле и Орле. Там, по данными центров метеорологии, ожидается до 3−4 градусов мороза ночью, днем — до 5−7 градусов тепла.

Наиболее сложная метеорологическая обстановка прогнозируются в Воронежской области. По информации регионального центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 октября при температуре 3−8 градусов выше ноля местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. А ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус двух градусов, что приведет к образованию гололедицы на дорогах. «Ночью и утром местами возможен туман, в сочетании с мокрым снегом и гололедицей это может повысить риски возникновения ДТП на трассах местного и федерального значения», — сообщает управление МЧС по Воронежской области.

О гололедице на отдельных участках дорог предупредили и в управлении МЧС по Рязанской области. На территории региона температура воздуха понизится ночью до минус 1−3 градусов, но осадков не ожидается.

Погода на Урале

В Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с. В пресс-службе регионального Управления МЧС отметили, что штормовое предупреждение было направлено в муниципальные образования и организации. Шквалистый ветер принес на Средний Урал похолодание — днем похолодало до минус 1 градуса, а на севере Свердловской области и в Екатеринбурге выпал снег, местами на дорогах образовался снежный налет. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.

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Аналогичные погодные условия складываются и в Челябинской области. «На Южный Урал постепенно приходит зима, пусть пока и не календарная. Установившаяся погода с температурными “качелями” (переход от положительных температур к отрицательным и наоборот — прим. ТАСС) всегда таит в себе конкретные риски и угрозы для населения, например, рост числа ДТП на дорогах различного значения. Так минувшей ночью подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона принимали участие в ликвидации последствий крупной аварии в Аргаяшском муниципальном районе, которая унесла жизни пятерых человек», — сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

Зима пришла и в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где днем похолодало до 4−5 градусов ниже нуля. В ночь с понедельника на воскресенье в Ханты-Мансийские и Салехарде ожидается выпадение мокрого снега.

Ситуация на Дальнем Востоке и в Сибири

22 и 23 октября, по данным регионального управления МЧС, на территории Хабаровского края возможно возникновение ЧП в связи с сильным дождем и мокрым снегом при усилении ветра до 15−20 м/с, а на побережье Охотского моря — до 23−28 м/с. Температура воздуха днем не превысит плюс 2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в Сибирском федеральном округе, где 22 октября на территории Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей, Таймырского муниципального района Красноярского края местами ожидаются дожди, мокрый снег, порывы ветра до 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, 23 октября на смену непогоде в Алтайский край придет потепление, днем воздух прогреется до плюс 5−10 градусов, а во вторник, с приближением южного циклона, температура может повыситься до 12−20 тепла, но усилится ветер.

Северо-Западный федеральный округ

На территории большинства областей Северо-Западного федерального округа, по информации синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, в Псковской области преимущественно без осадков, порывы северного ветра местами достигнут 18 м/с.

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На автодорогах Республики Карелия, Вологодской, Мурманской областей местами ожидается гололедица, в Мурманской области — поземок. В ночные и утренние часы на территории Псковской и Новгородской областей возможен туман. Температура воздуха днем до плюс 12, ночью — минус 4−8 градусов.

В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в городе днем плюс 2−4, в Ленинградской области — до плюс 5, ветер северо-западный — 4−9 м/с.

Схожий прогноз делают синоптики и для Приволжского федерального округа. В большинстве регионов пройдут небольшие и умеренные осадки — мокрый снег и дождь. Ожидается незначительное усиление северо-западного ветра до 6−11 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 3 до минус 6 градусов, днем — до 7 тепла. В Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях в ночные и утренние часы возможен туман.

Ситуация на Северном Кавказе и в ЮФО

На территории Южного федерального округа опасные гидрометеорологические явления не прогнозируются. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях днем тепло — до плюс 13−18 градусов, местами дожди, в Краснодарском крае, республиках Адыгея, Калмыкия — 14−15 градусов выше ноля.

В Республике Дагестан ожидается до плюс 13−17 градусов днем, облачно с прояснениями, ночью — не ниже плюс 3−5 градусов. В Кабардино-Балкарии также в дневные часы ожидается до плюс 17 градусов, в Нальчике вечером, по данным синоптиков, пройдет сильный дождь, который понизит температуру воздуха до плюс 10. В Ингушетии солнечно, до 16−17 градусов тепла, небольшие дожди местами пройдут ночью, температура воздуха при этом будет не ниже плюс 8 градусов.

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