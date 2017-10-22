На 23 октября объявлено штормовое предупреждение

Погода прогнозируется крайне неблагоприятная — вместе с сильным ветром, до 23 метров в секунду, ожидается сильный мокрый снег, а также гололед. Из-за этого на трассе прогнозируется гололедица. Автомобилистам следует быть крайне осторожными на дорогах, а лучше вообще отказаться то поездок за город.