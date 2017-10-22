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13:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На 23 октября объявлено штормовое предупреждение

В МЧС Челябинской области предупредили о сильном ветре, объявлено штормовое предупреждение в южных районах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Погода прогнозируется крайне неблагоприятная — вместе с сильным ветром, до 23 метров в секунду, ожидается сильный мокрый снег, а также гололед. Из-за этого на трассе прогнозируется гололедица. Автомобилистам следует быть крайне осторожными на дорогах, а лучше вообще отказаться то поездок за город.

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 23 октября в южных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах сильное налипание мокрого снега на провода и предметы, сильный гололед, на отдельных участках дорог сильная гололедица от снежного наката, метели, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 18−23 м/с. Телефоны экстренных служб: 101, 102, 103, 104», — говорится в сообщении МЧС.

С балконов и дворов частных построек рекомендуют убрать хозяйственные вещи.

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