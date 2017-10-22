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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Американские ученые рассказали о пользе ревности

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ревность может быть полезна при создании длительных романтических связей, считают ученые Калифорнийского университета в Дейвисе. Результаты их исследований опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Ученые проводили опыты на обезьянах-прыгунах, которые заводят отношения на всю жизнь и враждебны по отношению к тем, кто претендует на их территорию.

Самцам показывали клетку с их самками, играющими с другими обезьянами мужского пола. Кроме того, еще одной группе самцов показывали чужих самок в такой же ситуации. В ходе эксперимента у приматов сканировали мозг и измеряли уровень гормонов в крови.

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Ученым удалось выяснить, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с установлением долгосрочных отношений.

У ревнивых обезьян активизировалась передняя поясная кора, которая отвечает за социальную боль (возникающую при расставании, от одиночества и в других подобных случаях) и латеральная перегородка, отвечающая за эмоциональные процессы и уровень стресса.

Как отмечает доктор Карен Бейлс, более ранние исследования показывали, что эта перегородка имеет отношение к формированию связей между партнерами. Новое исследование, в свою очередь, выявило роль этого участка мозга в их поддержании: приматы, например, для этого используют «негативное подкрепление» — такое, как боль от возможного расставания.

С точки зрения ученых, понимание процесса зарождения ревности на нервном и физическом уровнях проливает свет на то, как мы образуем пары и почему заводим долгие моногамные отношения.

«Нейробиология образования пар критически важна для понимания развития моногамии и того, как она поддерживается в качестве социальной системы», — говорит Карен Бейлс.

Ученые пришли к выводу, что ревность, вероятно, просто является эволюционным способом сохранить целостность пары.

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