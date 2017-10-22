Гололед, метель и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК

Источник: Tengrinews

По данным синоптиков в Астане днем 23, сутки 24—25 октября ожидается усиление ветра южный с переходом на северо-западный 15−20 метров в секунду.

« 24—25 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Днем 23, сутки 24—25 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Днем 24, сутки 25 октября местами ожидается гололед, метель и понижение температуры до 0−5, местами 8 градусов мороза», — говорится в сообщении.