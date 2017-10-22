Гололед, метель и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК
Штормовое предупреждение объявили в Астане и трех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение объявили в Астане и трех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков в Астане днем 23, сутки
«
Также днем 24 октября, сутки 25 октября в Павлодарской области ожидаются осадки, местами гололед. Ветер западный,