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14:07 (мск), источник: Tengrinews

Гололед, метель и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК

Штормовое предупреждение объявили в Астане и трех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

По данным синоптиков в Астане днем 23, сутки 24—25 октября ожидается усиление ветра южный с переходом на северо-западный 15−20 метров в секунду.

«24—25 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Днем 23, сутки 24—25 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Днем 24, сутки 25 октября местами ожидается гололед, метель и понижение температуры до 0−5, местами 8 градусов мороза», — говорится в сообщении.

Также днем 24 октября, сутки 25 октября в Павлодарской области ожидаются осадки, местами гололед. Ветер западный, северо-западный 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процентов.

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Гололед, метель и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК
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