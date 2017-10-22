С понедельника в Крыму ожидают ураганный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Крыму предупреждают об усилении ветра на полуострове с 23 по 25 октября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Крыму предупреждают об усилении ветра на полуострове с 23 по 25 октября.
«В конце дня 23 октября и в течение суток
В связи с этим в МЧС напоминают, что в ветреную погоду необходимо плотно закрывать окна, на улице держаться подальше от больших незакрепленных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев. Кроме того, спасатели настоятельно не рекомендуют планировать на эти дни туристические походы или выход в море.
Ранее в ООО «Морская дирекция» предупредили о возможной приостановке работы Керченской паромной переправы с 24 по 27 октября.