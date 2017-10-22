С понедельника в Крыму ожидают ураганный ветер

«В конце дня 23 октября и в течение суток 24—25 октября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер до 25 м/с», — предупреждают на сайте ведомства.

В связи с этим в МЧС напоминают, что в ветреную погоду необходимо плотно закрывать окна, на улице держаться подальше от больших незакрепленных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев. Кроме того, спасатели настоятельно не рекомендуют планировать на эти дни туристические походы или выход в море.