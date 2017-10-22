Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Спиральную башню для прогулок на высоте построят в Дании
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Мощнейшая в своем классе": СМИ о новой российской БМП-3 "Драгун"
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
22:27 (мск), источник: РИА Крым

С понедельника в Крыму ожидают ураганный ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Главном управлении МЧС России по Крыму предупреждают об усилении ветра на полуострове с 23 по 25 октября.

«В конце дня 23 октября и в течение суток 24—25 октября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер до 25 м/с», — предупреждают на сайте ведомства.

В связи с этим в МЧС напоминают, что в ветреную погоду необходимо плотно закрывать окна, на улице держаться подальше от больших незакрепленных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев. Кроме того, спасатели настоятельно не рекомендуют планировать на эти дни туристические походы или выход в море.

Ранее в ООО «Морская дирекция» предупредили о возможной приостановке работы Керченской паромной переправы с 24 по 27 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
Трамп: Китай начал помогать США оказывать давление на КНДР
Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Захватившего заложников в Британии мужчину обезвредила полиция
Знаменитого комика Бенни Хилла обвинили в домогательствах
Спорт
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью Матч ЦСКА и «Зенита» завершился нулевой ничьей, а команды заработали на двоих десять желтых карточек.
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь