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15:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Самару привезли первый в России памятник Эльдару Рязанову

Памятник режиссеру Эльдару Рязанову откроют для жителей 27 октября, сообщили в мэрии города.

С инициативой создания памятника выступил «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова». Эту идею поддержал глава города Олег Фурсов.

Памятник установят в сквере имени Эльдара Рязанова около дома на Улице Фрунзе, где 18 ноября 1927 года родился народный артист. После рождения он месяц жил в Самаре, а затем его родители вернулись в Москву. Следующий его приезд в Самару состоялся в эвакуацию во время Великой Отечественной войны в 1941 году.

Отметим, 10 сентября 2016 года на доме № 120 на улице Фрунзе была установлена мемориальная доска, в декабре этого года там планируется открытие музея Эльдара Рязанова. Памятник станет частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о любимых «рязановских» фильмах и знаменитом земляке.

Автор монумента — грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе (Прасто). Он известен как автор скульптуры еще одного выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова, установленному в Тбилиси.

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