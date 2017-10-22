В Самару привезли первый в России памятник Эльдару Рязанову
Памятник режиссеру Эльдару Рязанову откроют для жителей 27 октября, сообщили в мэрии города.
Памятник режиссеру Эльдару Рязанову откроют для жителей 27 октября, сообщили в мэрии города.
С инициативой создания памятника выступил «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова». Эту идею поддержал глава города Олег Фурсов.
Памятник установят в сквере имени Эльдара Рязанова около дома на Улице Фрунзе, где 18 ноября 1927 года родился народный артист. После рождения он месяц жил в Самаре, а затем его родители вернулись в Москву. Следующий его приезд в Самару состоялся в эвакуацию во время Великой Отечественной войны в 1941 году.
Отметим, 10 сентября 2016 года на доме № 120 на улице Фрунзе была установлена мемориальная доска, в декабре этого года там планируется открытие музея Эльдара Рязанова. Памятник станет частью единого
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