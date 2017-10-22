В Самару привезли первый в России памятник Эльдару Рязанову

Памятник установят в сквере имени Эльдара Рязанова около дома на Улице Фрунзе, где 18 ноября 1927 года родился народный артист. После рождения он месяц жил в Самаре, а затем его родители вернулись в Москву. Следующий его приезд в Самару состоялся в эвакуацию во время Великой Отечественной войны в 1941 году.