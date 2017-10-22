Снег и 8-градусный мороз обещают казахстанцам в начале недели

Источник: Nur.kz

В начале недели в нескольких регионах Казахстана ожидается сильный ветер, снег и понижение температуры. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».

Так, согласно прогнозу, в Астане днем 23, сутки 24—25 октября ожидается усиление ветра, южный с переходом на северо-западный 15−20 м/с.

2 4—25 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Днем 23, сутки 24—25 октября ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15−20, порывы до 23−28 м/с.

Днем 24, сутки 25 октября местами ожидается гололед, метель и понижение температуры до 0−5, местами 8 мороза.