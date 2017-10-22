Снег и 8-градусный мороз обещают казахстанцам в начале недели
В четырех областях объявлено штормовое предупреждение.
В четырех областях объявлено штормовое предупреждение.
В начале недели в нескольких регионах Казахстана ожидается сильный ветер, снег и понижение температуры. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».
Так, согласно прогнозу, в Астане днем 23, сутки
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Днем 24, сутки 25 октября местами ожидается гололед, метель и понижение температуры до 0−5, местами 8 мороза.
Днем 24, сутки 25 октября в Павлодарской области ожидаются осадки, местами гололед. Ветер западный,