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15:31 (мск), источник: Sputnik

Узбекские ученые вывели новые сорта хлопчатника

В понедельник в Ташкенте стартует международная конференция, на которой порядка 1,5 тысяч экспертов обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана вывели четыре новых сорта хлопчатника «Порлоқ-1», «Порлоқ-2», «Порлоқ-3» и «Порлоқ-4», сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности республики.

Растения обладают улучшенными показателями волокна и повышенной устойчивостью к природным условиям.

Кроме того, новые сорта «Навруз», «Жарқўрғон», «C-7300», «С-01», «С-2118» и «C-6570» создали исследователи Института селекции, семеноводства и агротехнологии.

На новые сорта хлопчатника выданы патенты.

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 Узбекские ученые вывели новые сорта хлопчатника
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