Очередь из 600 большегрузов образовалась на литовской границе
Несмотря на трехдневное ограничение на ввоз топлива в ЕС, машины стоят и на
Несмотря на трехдневное ограничение на ввоз топлива в ЕС, машины стоят и на
МИНСК, 22 окт — Sputnik. На
По данным на 14:00, наибольшее число грузовых автомобилей находится в пункте пропуска (ПП) «Каменный Лог» — 250 фур. В ПП «Бенякони» ждут своей очереди 143 большегруза, в ПП «Привалка» — 121, в ПП «Котловка» — 90.
Образовалась очередь на
Несмотря на усиление контроля в отношении топлива, ввозимого на территорию Европейского союза, на выезде из Беларуси в Польшу стоят 122 большегруза. В частности, в ПП «Брузги» своего череда ожидают 70 машин, а в ПП «Берестовица» — 52.
Контроль в отношении провоза топлива на территорию Польши в баках легковых и грузовых транспортных средств, усилился с 14 ноября прошлого года. Отныне беспошлинно можно ввезти полный бак топлива не чаще, чем раз в трое суток. При более частом въезде не приходится оплачивать пошлину только за 20 литров топлива в баке автомобиля.