Очередь из 600 большегрузов образовалась на литовской границе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 604 большегрузов, сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Читайте также Пограничники объяснили причину огромных очередей на границе

По данным на 14:00, наибольшее число грузовых автомобилей находится в пункте пропуска (ПП) «Каменный Лог» — 250 фур. В ПП «Бенякони» ждут своей очереди 143 большегруза, в ПП «Привалка» — 121, в ПП «Котловка» — 90.

Образовалась очередь на белорусско-латвийской границе, где «застряли» 170 грузовых автомашин.

Несмотря на усиление контроля в отношении топлива, ввозимого на территорию Европейского союза, на выезде из Беларуси в Польшу стоят 122 большегруза. В частности, в ПП «Брузги» своего череда ожидают 70 машин, а в ПП «Берестовица» — 52.