Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник
В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди, в отдельных районах страны ночью и утром ожидается туман.
В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди, в отдельных районах страны ночью и утром ожидается туман.
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Прохладная погода сохранится на территории Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди. Слабый туман ожидается ночью и утром в отдельных районах республики. В целом по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
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Ранее синоптики прогнозировали, что на будущей неделе может выпасть первый снег. Говорилось, что днем в среду температура понизится до нуля градусов, ожидаются осадки.