Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Прохладная погода сохранится на территории Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди. Слабый туман ожидается ночью и утром в отдельных районах республики. В целом по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 0 до минус 6 градусов, а на юго-западе будет от 1 до 5 градусов тепла. Во второй половине дня температура поднимется до 2−8 градусов со знаком плюс.