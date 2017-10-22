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21:10 (мск), источник: Sputnik.by

Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник

В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди, в отдельных районах страны ночью и утром ожидается туман.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Прохладная погода сохранится на территории Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Брестской и Гродненской областях пройдут дожди. Слабый туман ожидается ночью и утром в отдельных районах республики. В целом по стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 0 до минус 6 градусов, а на юго-западе будет от 1 до 5 градусов тепла. Во второй половине дня температура поднимется до 2−8 градусов со знаком плюс.

Ранее синоптики прогнозировали, что на будущей неделе может выпасть первый снег. Говорилось, что днем в среду температура понизится до нуля градусов, ожидаются осадки.

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