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18:04 (мск), источник: Sputnik.md

Пожар или поджог: кишиневцы остались в воскресенье без Интернета

Клиенты одного из Интернет-провайдеров Кишинева остались из-за пожара без интернета.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Огонь, который распространился в воскресенье, 22 октября, на одном из интернет-блоков крупного Интернет-провайдера Кишинева, уничтожил важные узлы соединения, в результате многие жители молдавской столицы оказались обесточены от глобальной Сети.

Правоохранительные органы выявляют причину происшествия, пока о подробностях не сообщается.

Директор компании Александр Македон подтвердил факт пожара, разместив на своей страничке в соцсетях соответствующее сообщение. Он отметил, что с. сгорели кабели и специальное оборудование.

«Я не хочу верить, что пожар был преднамеренно спровоцирован или может иметь определенную связь с моей общественно-политической деятельностью», — отметил Македон.

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