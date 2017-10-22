Пожар или поджог: кишиневцы остались в воскресенье без Интернета

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Огонь, который распространился в воскресенье, 22 октября, на одном из интернет-блоков крупного Интернет-провайдера Кишинева, уничтожил важные узлы соединения, в результате многие жители молдавской столицы оказались обесточены от глобальной Сети.

Правоохранительные органы выявляют причину происшествия, пока о подробностях не сообщается.

Директор компании Александр Македон подтвердил факт пожара, разместив на своей страничке в соцсетях соответствующее сообщение. Он отметил, что с. сгорели кабели и специальное оборудование.