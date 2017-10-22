Пожар или поджог: кишиневцы остались в воскресенье без Интернета
Клиенты одного из
Клиенты одного из
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Огонь, который распространился в воскресенье, 22 октября, на одном из
Правоохранительные органы выявляют причину происшествия, пока о подробностях не сообщается.
Директор компании Александр Македон подтвердил факт пожара, разместив на своей страничке в соцсетях соответствующее сообщение. Он отметил, что с. сгорели кабели и специальное оборудование.
«Я не хочу верить, что пожар был преднамеренно спровоцирован или может иметь определенную связь с моей