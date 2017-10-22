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19:33 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан выделит на рыболовство почти 1,5 тыс. гектаров водоемов

Сейчас в республике работают свыше 200 рыбоводческих предприятий, с начала 2017 года улов составил уже четыре тысячи тонн.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Для создания новых рыбных хозяйств руководство Узбекистана выделит 1 218 гектаров естественных и 231,2 гектара искусственных водоемов.

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На развитие отрасли «Ипотека-банк» направит почти 2,5 млн сумов, говорится в сообщении финансового учреждения.

Сейчас в республике работают свыше 200 рыбоводческих предприятий. В прошлом году было заготовлено 7,5 тысячи тонн рыбы. С начала 2017 года улов составил уже четыре тысячи тонн. Власти страны планируют до конца года увеличить этот показатель в два раза.

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