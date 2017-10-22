Узбекистан выделит на рыболовство почти 1,5 тыс. гектаров водоемов

Сейчас в республике работают свыше 200 рыбоводческих предприятий. В прошлом году было заготовлено 7,5 тысячи тонн рыбы. С начала 2017 года улов составил уже четыре тысячи тонн. Власти страны планируют до конца года увеличить этот показатель в два раза.