10 предприятий Казани предложат работу на ярмарке вакансий

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). 10 предприятий Казани предложат желающим работу на ярмарке вакансий, которая состоится 25 октября. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

В ходе мероприятия посетителям расскажут об условиях работы, требованиях к персоналу, а также не оставят без ответов возникшие вопросы.

В течение дня будут работать и специалисты центра занятости, который проконсультируют соискателей по вопросам соблюдения закона о занятости населения, подробно объяснят нюансы трудоустройства, расскажут о профобучении и переподготовке и многом другом. Также свои вопросы можно будет задать сотрудникам пенсионного фонда.