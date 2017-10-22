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22:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

10 предприятий Казани предложат работу на ярмарке вакансий

В ходе мероприятия посетителям расскажут об условиях работы, требованиях к персоналу, а также не оставят без ответов возникшие вопросы.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). 10 предприятий Казани предложат желающим работу на ярмарке вакансий, которая состоится 25 октября. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

В ходе мероприятия посетителям расскажут об условиях работы, требованиях к персоналу, а также не оставят без ответов возникшие вопросы.

В течение дня будут работать и специалисты центра занятости, который проконсультируют соискателей по вопросам соблюдения закона о занятости населения, подробно объяснят нюансы трудоустройства, расскажут о профобучении и переподготовке и многом другом. Также свои вопросы можно будет задать сотрудникам пенсионного фонда.

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