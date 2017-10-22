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18:26 (мск), источник: 365info.kz

«Костанай су» рекомендует горожанам запастись водой

ГКП «Костанай-Су» предупредило жителей города, что в течение 4 суток будет проводится гиперхлорирование водопроводных сетей.

Источник: 365info.kz

Эти мероприятия предприятие планирует проводить с 3 часов ночи 23 октября до полуночи 27 октября.

Администрация «Костанай су» просит жителей города запастись водой. Если же в этот период они захотят использовать воды из-под крана, то ее рекомендуется отстаивать и кипятить При гиперхлорировании в воду вводится заведомо избыточная доза хлора — в 5−10 раз больше обычной.

Эта процедура применяется, к примеру, при сильном загрязнении воды, наличии в ней посторонних вкусов и запахов.

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