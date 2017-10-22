«Костанай су» рекомендует горожанам запастись водой

Администрация «Костанай су» просит жителей города запастись водой. Если же в этот период они захотят использовать воды из-под крана, то ее рекомендуется отстаивать и кипятить При гиперхлорировании в воду вводится заведомо избыточная доза хлора — в 5−10 раз больше обычной.