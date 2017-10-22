«Костанай су» рекомендует горожанам запастись водой
ГКП «Костанай-Су» предупредило жителей города, что в течение 4 суток будет проводится гиперхлорирование водопроводных сетей.
ГКП «Костанай-Су» предупредило жителей города, что в течение 4 суток будет проводится гиперхлорирование водопроводных сетей.
Эти мероприятия предприятие планирует проводить с 3 часов ночи 23 октября до полуночи 27 октября.
Администрация «Костанай су» просит жителей города запастись водой. Если же в этот период они захотят использовать воды
Эта процедура применяется, к примеру, при сильном загрязнении воды, наличии в ней посторонних вкусов и запахов.