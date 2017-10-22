На федеральные трассы в Башкирии вышла снегоуборочная техника

Дорожные службы первыми отреагировали на сложные погодные условия в Башкирии. Морозные ночи и сравнительно теплые дни превратили трассы в каток. Не избежали этой судьбы и участки федеральных трасс, проходящих по республике.

— Уважаемые автомобилисты! На территории республики с 22 октября ожидаются неблагоприятные условия. Снегопад, понижение температуры до -5 градусов. Мы просим быть вас внимательнее и не создавать препятствий для работы дорожной техники, — обратились дорожники к водителям из Башкирии.