На федеральные трассы в Башкирии вышла снегоуборочная техника
К работе готовы приступить 27 машин.
К работе готовы приступить 27 машин.
Дорожные службы первыми отреагировали на сложные погодные условия в Башкирии. Морозные ночи и сравнительно теплые дни превратили трассы в каток. Не избежали этой судьбы и участки федеральных трасс, проходящих по республике.
Как сообщают представители управления дорог «Приуралье», к расчистке федеральных трасс готовы приступить 27 тяжелых машин.
— Уважаемые автомобилисты! На территории республики с 22 октября ожидаются неблагоприятные условия. Снегопад, понижение температуры до -5 градусов. Мы просим быть вас внимательнее и не создавать препятствий для работы дорожной техники, — обратились дорожники к водителям из Башкирии.