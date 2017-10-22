Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Назначен временный директор театра Джигарханяна
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Королева пехоты" России превосходит американские БМП - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
17:30 (мск), источник: РИА Новости

Панк-звезда 80-х обвинила Бенни Хилла в домогательствах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Панк-звезда 1980-х, певица и актриса Хэйзел О’Коннор в интервью Daily Mirror заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги.

Источник: AP 2017

Когда ей был 21 год, О’Коннор пришла пробоваться на роль одной из «девушек Бенни Хилла» для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

Видео
Кошмары «фабрики грез»: все больше звезд обвиняют в домогательствах Вайнштейна

«Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что “они о нем заботятся”. А затем он сказал мне: “Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?” и попытался меня поцеловать», — рассказала певица.

Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла.

«Я знаю, что он имел в виду под этим “позаботишься” — секс. Это до сих пор выводит меня из себя», — призналась певица.

Альфред Хоторн «Бенни» Хилл — один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу «Шоу Бенни Хилла», в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домогательствах влиятельного продюсера Харри Вайнштейна, женщины по всему миру начали признаваться в том, что также подверглись приставаниям и насилию.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
Минобороны: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года»
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
Пушков: США выдали Ким Чен Ыну «черную метку»
Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак
Пожар на рынке в Ростовской области тушат более 100 человек
В британском городе вооруженный мужчина взял заложников
Спорт
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ Манчини подписал контракт с «Зенитом» летом текущего года, после 13 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь