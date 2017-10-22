Панк-звезда 80-х обвинила Бенни Хилла в домогательствах

Источник: AP 2017

Когда ей был 21 год, О’Коннор пришла пробоваться на роль одной из «девушек Бенни Хилла» для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

«Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что “они о нем заботятся”. А затем он сказал мне: “Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?” и попытался меня поцеловать», — рассказала певица.

Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла.

«Я знаю, что он имел в виду под этим “позаботишься” — секс. Это до сих пор выводит меня из себя», — призналась певица.

Альфред Хоторн «Бенни» Хилл — один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу «Шоу Бенни Хилла», в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cidXsA5FML8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.