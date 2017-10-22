Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак

Источник: РИА Новости

По его словам, телеведущую он не поддерживает, но считает полезной возможность проголосовать «против всех». «В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак», — пояснил Познер.

Сообщения СМИ о том, что он будет голосовать за «кандидата против всех», телеведущий прокомментировал с иронией.

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«Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?». На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно», — написал он.