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17:46 (мск), источник: РИА Новости

Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Познер опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы поддержал выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на пост президента России. Об этом журналист написал в своем Instagram.

Источник: РИА Новости

По его словам, телеведущую он не поддерживает, но считает полезной возможность проголосовать «против всех». «В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак», — пояснил Познер.

Сообщения СМИ о том, что он будет голосовать за «кандидата против всех», телеведущий прокомментировал с иронией.

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«Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?». На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно», — написал он.

Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты в среду. Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и призывает не бойкотировать выборы. О планах выдвигаться на президентский пост также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Григорий Явлинский от партии «Яблоко».

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