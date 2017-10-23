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08:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Боец MMA Андрей Семенов приедет на открытие нового центра единоборств в Воронеже

Преподавателями станут спортсмены Вадим Часовских и Артем Шишкин.

Открытие Центра единоборств «Стая» состоится в Воронеже в воскресенье, 29 октября, сообщила пресс-служба спортивного Центра. В честь открытия боец MMA, Андрей Семенов, известный под псевдонимом «Белая акула», проведет в Воронеже мастер-класс. Посетить мастер-класс можно по предварительной записи, количество мест ограничено.

В преддверии мастер-классов состоится пресс-конференция, на которой представят тренерский состав, руководство которого взял на себя титулованный спортсмен по кикбоксингу Вадим Часовских. Представлять направление ММА будет серебряный призер чемпионата России по грэпплингу ADCC, боец по смешанным единоборствам Артем Шишкин. Функциональные тренировки будут проходить под руководством МС РФ, призера России по тяжелой атлетике Николая Зорина. Помимо этого в Центре будут представлены такие развивающиеся дисциплины как бразильское дждиу-джитсу и стрейчинг.

Также в открытии Центра примут участие руководитель проекта объединения «Стая», руководителя пресс-службы общественной организации «Родина Героев» Валерия Ларина, рэп-исполнитель Михаила Ниц (Миша Маваши), вице-президента Ассоциации «Щит и Меч», Иван Иванов.

Мероприятие пройдет по адресу: улица 20-летия Октября, 59а (желтое трехэтажное здание, слева от проходной ОАО «Электроприбор»). Начало пресс-конференции запланировано на 14:10, мастер-классы начнутся в 15:05.

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