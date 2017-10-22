В Молдове возобновили информационную кампанию о риске отравления свинцом

Алексей Прокопюк в кузнице проводит весь день. У хорошего мастера, по его словам, всегда много работы. О рисках при работе с металлом мастер знает. Но говорит, что в выборе профессии не ошибся.



Эксперты подчеркивают — даже низкий уровень воздействия свинца опасен для здоровья.



«Кузнецы подвержены риску, потому что работают с токсичными металлами. Свинец особенно опасен. Во время работы мастера должны носить защитные маски», — сказала директор ЦОЗ Кишинева Луминица Сувейкэ.



Международный институт оценки показателей здоровья подсчитал, что отравление свинцом в 2013 году стало причиной 853 тысяч смертей. В 15-м году этот показатель составил почти 500 тысяч. В Молдове таких случаев в последние четыре года не было.