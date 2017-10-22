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22:38 (мск), источник: Publika.md

В Молдове возобновили информационную кампанию о риске отравления свинцом

В Молдове возобновили информационную кампанию о риске отравления свинцом. Ближайшая неделя посвящена этому во всем мире.

Источник: Publika.md

Специалисты говорят, что больше всего риску подвержены кузнецы, чей труд остается востребованным.

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Алексей Прокопюк в кузнице проводит весь день. У хорошего мастера, по его словам, всегда много работы. О рисках при работе с металлом мастер знает. Но говорит, что в выборе профессии не ошибся.

Эксперты подчеркивают — даже низкий уровень воздействия свинца опасен для здоровья.

«Кузнецы подвержены риску, потому что работают с токсичными металлами. Свинец особенно опасен. Во время работы мастера должны носить защитные маски», — сказала директор ЦОЗ Кишинева Луминица Сувейкэ.

Международный институт оценки показателей здоровья подсчитал, что отравление свинцом в 2013 году стало причиной 853 тысяч смертей. В 15-м году этот показатель составил почти 500 тысяч. В Молдове таких случаев в последние четыре года не было.

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