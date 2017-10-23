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18:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Вот основные признаки, из-за которых стоит обратиться к врачу.

Международная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем профилактики рака груди.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Но главное — вовремя заметить первые признаки болезни.

В анимированной памятке Би-би-си — 12 основных симптомов, которые могут стать поводом для похода к врачу.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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