Решение по диссертации Мединского было ожидаемым, заявил глава ВАК

Источник: РИА Новости

В пятницу прошло заседание президиума ВАК, на котором решалось, рекомендовать ли министерству образования и науки сохранить за Мединским ученую степень доктора исторических наук. По итогам заседания Мединский сообщил журналистам, что президиум ВАК большинством голосов (70% против 30%) принял решение рекомендовать Минобрнауки сохранить за ним ученую степень.

Читайте также Мединский останется доктором исторических наук. Обобщение

«В моем понимании оно (решение) было ожидаемым. И, думаю, не только в моем. Знаю многих членов президиума ВАК, которые в таких сложных делах стремятся выслушать обе стороны, понять их аргументы, разобраться в деталях», — сказал Филиппов.

Он отметил, что, по его мнению, решение окажется полезным для всей гуманитарной науки. По словам главы ВАК, «в результате того повышенного внимания, что было проявлено оппонентами к одной конкретной диссертации, можно ожидать, что и общее качество диссертаций в области гуманитарных наук улучшится».

«Уж если к диссертации министра такие требования и вопросы, то и к другим должно быть не меньше», — заявил Филиппов.

В научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» публично усомнился участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад.