Прогноз погоды на 23 октября
По прогнозам синоптиков, 23 октября в республике будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.
По прогнозам синоптиков, 23 октября в республике будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер восточный слабый до умеренный, днём местами порывистый.
В Бричанах и Сороках будет 11 градусов, в Бельцах — 12. На градус теплее будет в Оргееве — 13, а в Кишинёве и Тирасполе будет 14 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 15 градуса, в Комрате и Кагуле — до 16.