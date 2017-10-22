Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
5 фактов о пользе сыра
Алика Смехова рассказала, как тяжело быть матерью-одиночкой
Спиральную башню для прогулок на высоте построят в Дании
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Королева пехоты" России превосходит американские БМП - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Юбилей Эминема
22 октября, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 23 октября

По прогнозам синоптиков, 23 октября в республике будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 50% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Ветер восточный слабый до умеренный, днём местами порывистый.

В Бричанах и Сороках будет 11 градусов, в Бельцах — 12. На градус теплее будет в Оргееве — 13, а в Кишинёве и Тирасполе будет 14 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 15 градуса, в Комрате и Кагуле — до 16.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
Трамп: Китай начал помогать США оказывать давление на КНДР
Эксперты предложат Путину реформы избирательной системы
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Захватившего заложников в Британии мужчину обезвредила полиция
Знаменитого комика Бенни Хилла обвинили в домогательствах
Спорт
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью Матч ЦСКА и «Зенита» завершился нулевой ничьей, а команды заработали на двоих десять желтых карточек.
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь