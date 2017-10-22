Прогноз погоды на 23 октября

В Бричанах и Сороках будет 11 градусов, в Бельцах — 12. На градус теплее будет в Оргееве — 13, а в Кишинёве и Тирасполе будет 14 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 15 градуса, в Комрате и Кагуле — до 16.