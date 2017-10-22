Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В связи со строительством новой, Кожуховской линии метро, с 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты три станции
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В связи со строительством новой, Кожуховской линии метро, с 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты три станции
«На неделю закрываются станции “Котельники”, “Жулебино”, “Лермонтовский проспект”. Поезда будут курсировать только до станции “Выхино”. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 05:30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ограничения связаны с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии метро, открытие которой запланировано на 2018 год. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году — ориентировочно в мае. Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций, протяженность ветки — 17,2 км.
На время закрытия трех станций будут организованы бесплатные автобусные маршруты с интервалами движения 40−50 секунд: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» — Метро «Выхино», М2 «Метро «Жулебино» — Метро «Выхино» и М3 «Метро «Котельники» — Метро «Кузьминки». При этом маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия метро будут продлены до станции «Кузьминки».
Кроме того, на время закрытия участка фиолетовой ветки бесплатно до центра Москвы на электричках можно будет доехать на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино.