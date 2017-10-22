Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На неделю закрываются станции “Котельники”, “Жулебино”, “Лермонтовский проспект”. Поезда будут курсировать только до станции “Выхино”. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 05:30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ограничения связаны с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии метро, открытие которой запланировано на 2018 год. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году — ориентировочно в мае. Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций, протяженность ветки — 17,2 км.

На время закрытия трех станций будут организованы бесплатные автобусные маршруты с интервалами движения 40−50 секунд: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» — Метро «Выхино», М2 «Метро «Жулебино» — Метро «Выхино» и М3 «Метро «Котельники» — Метро «Кузьминки». При этом маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия метро будут продлены до станции «Кузьминки».