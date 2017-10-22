(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Назван срок окончания ремонта дамбы озера Трениха в Лаишевском районе, где продолжается прокладка водо-пропускных труб. Работы планируется завершить к 20-м числам ноября, сообщает «Камская новь».

Ремонт дамбы производится с целью недопущения ее размыва и подтопления Оренбургского тракта.

К рабочим, которые осуществляют модернизацию сооружения, выезжали министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев и руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев. Ознакомившись с ходом работ, они поручили их ускорить в связи со скорым наступлением заморозков.