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21:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Назван срок окончания ремонта дамбы озера Трениха в Лаишевском районе

Ремонт дамбы производится с целью недопущения ее размыва и подтопления Оренбургского тракта.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Назван срок окончания ремонта дамбы озера Трениха в Лаишевском районе, где продолжается прокладка водо-пропускных труб. Работы планируется завершить к 20-м числам ноября, сообщает «Камская новь».

Ремонт дамбы производится с целью недопущения ее размыва и подтопления Оренбургского тракта.

К рабочим, которые осуществляют модернизацию сооружения, выезжали министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев и руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев. Ознакомившись с ходом работ, они поручили их ускорить в связи со скорым наступлением заморозков.

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