Эмманюэль и Бриджит Макрон отпраздновали 10-летие со дня свадьбы
Нынешний президент Франции и первая леди познакомились в 1992 году, когда ему было 15 лет, а ей — 39.
Нынешний президент Франции и первая леди познакомились в 1992 году, когда ему было 15 лет, а ей — 39.
ПАРИЖ, 22 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президентская чета — Эмманюэль и Брижит Макрон — отпраздновали 10-летие своего брака. По информации французского журнала Paris Match, супружеская пара отметила годовщину ужином при свечах на вилле Lanterne в Версале, которая служит загородной резиденцией главы Французской Республики.
Бракосочетание нынешнего президента и первой леди состоялось 20 октября 2007 года в ратуше города
Будущие супруги познакомились в 1992 году, когда Эмманюэлю Макрону было 15 лет, а Брижит Троньё — 39 (родилась 13 апреля 1953). Она была школьной учительницей Макрона — преподавала литературу и руководила театральным кружком в Амьене. «Когда я читаю то, что пишут про наши отношения, то мне кажется, что я читаю
Отношения между влюбленными завязались спустя несколько лет после знакомства. Вскоре Брижит развелась с мужем, а через несколько лет влюбленные сыграли свадьбу. «Иногда приходится принимать судьбоносные решения. Если бы я оттолкнула будущего мужа только
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции по итогам второго тура выборов, состоявшегося 7 мая. В истории Пятой республики 39-летний Макрон стал самым молодым главой государства. На пути к вершинам власти именно Брижит сыграла активную роль, поддерживая мужа во всех его начинаниях.