Эмманюэль и Бриджит Макрон отпраздновали 10-летие со дня свадьбы

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ПАРИЖ, 22 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президентская чета — Эмманюэль и Брижит Макрон — отпраздновали 10-летие своего брака. По информации французского журнала Paris Match, супружеская пара отметила годовщину ужином при свечах на вилле Lanterne в Версале, которая служит загородной резиденцией главы Французской Республики.

Бракосочетание нынешнего президента и первой леди состоялось 20 октября 2007 года в ратуше города Ле-Туке (север Франции), где сейчас у супругов находится загородный дом. Визит президента в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза ( 19—20 октября ) не помешал паре отметить «оловянную свадьбу». По данным источников, близких к окружению президентской четы, торжество состоялось в узком кругу в пятницу вечером сразу по возвращении главы республики во Францию.

Будущие супруги познакомились в 1992 году, когда Эмманюэлю Макрону было 15 лет, а Брижит Троньё — 39 (родилась 13 апреля 1953). Она была школьной учительницей Макрона — преподавала литературу и руководила театральным кружком в Амьене. «Когда я читаю то, что пишут про наши отношения, то мне кажется, что я читаю какую-то чужую историю. Наша история любви очень простая», — призналась ранее Брижит Макрон в своем первом интервью в качестве первой леди французскому журналу Elle.

Отношения между влюбленными завязались спустя несколько лет после знакомства. Вскоре Брижит развелась с мужем, а через несколько лет влюбленные сыграли свадьбу. «Иногда приходится принимать судьбоносные решения. Если бы я оттолкнула будущего мужа только из-за разницы в возрасте — считайте, жизнь прошла бы мимо меня, — отметила Макрон. — Дети подарили мне много счастья, но я чувствовала потребность жить этой любовью, и теперь мы завтракаем вместе — я со своими морщинами и он с его молодостью».