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21:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 23 и 24 октября ожидается снег

Ночью в республике температура понизится до −6…−7 градусов.

Снег ожидается в понедельник 23 октября.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 23 октября будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, днем воздух прогреется до +5 градусов.

24 октября также местами снег, сохранится облачность. Ночью −1… −6, днем не выше +4. 25 октября облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер будет слабым. Ночью до -6, днем −1… +4.

В Казани утром и днем 23 октября ожидается небольшой снег. Воздух прогреется до +1… +3 градусов.

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