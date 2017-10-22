В Татарстане 23 и 24 октября ожидается снег

Снег ожидается в понедельник 23 октября.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 23 октября будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, днем воздух прогреется до +5 градусов.

24 октября также местами снег, сохранится облачность. Ночью −1… −6, днем не выше +4. 25 октября облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер будет слабым. Ночью до -6, днем −1… +4.