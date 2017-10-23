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00:38 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пройдет премьера фильма «Матильда»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Премьера фильма «Матильда» состоится в понедельник в Мариинском театре в Петербурге, на мероприятие приглашены около тысячи гостей, сообщил РИА Новости представитель организаторов показа.

Источник: РИА Новости

Приглашены чиновники и знаменитости

На премьеру фильма приглашены около тысячи человек, ожидаются визиты городских чиновников и известных горожан. Начало мероприятия намечено на 19.00, сам показ состоится в 20.00.

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Список гостей не оглашается. Известно, что на премьеру прибудет съемочная группа во главе с Алексеем Учителем, также будет присутствовать актриса Ингеборга Дапкунайте и адвокат режиссера.

В Петербурге уже демонстрировали фильм на закрытом показе во время форума кинопродюсеров, показ прошел при повышенных мерах безопасности.

Раздоры до премьеры

Фильм «Матильда» рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат она вызвала широкий общественный резонанс.

Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.

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Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его «провокационным экстремистским материалом».

«Яркий и интересный»

Закрытый показ «Матильды» состоялся в конце сентября в Москве. После просмотра в комитете Госдумы по культуре заявили, что фильм получился «ярким, интересным и профессионально снятым», а его прокат в кинотеатрах вызовет интерес к российской истории.

В сообщении, которое было опубликовано на сайте комитета, говорится, что образ будущего императора Николая II показан «с любовью и почтением». При этом в киноленте нет ничего, что нарушало бы российское законодательство, считают депутаты.

Парламентарии также подчеркнули, что цензура и нарушение прав на свободу творчества недопустимы.

Сам Алексей Учитель оценил общее впечатление депутатов от фильма как «сверхблагоприятное».

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