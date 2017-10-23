Беспилотник протестируют в стратосфере

Первый российский высотный беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Аист» готов к испытаниям в стратосфере. Его техническая подготовка к полету завершена, проведено необходимое тестирование на низких высотах. Как сообщили «Известиям» в НПО имени Лавочкина, испытания в стратосфере могут пройти уже до конца года, если будет получено разрешение от соответствующих органов власти.

Производитель всех российских межпланетных и научных космических аппаратов — НПО имени Лавочкина — завершило подготовку к испытаниям в стратосфере атмосферного псевдоспутника «Аист» ЛА-252. Этот беспилотный аппарат, выполненный по традиционной самолетной схеме с несущим крылом, способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, подзаряжаясь от солнечного света. Вся верхняя поверхность крыла «Аиста» покрыта солнечными батареями — они приводят в движение два электродвигателя, вращающих винты. Ночью аппарат летает за счет подзаряжаемых днем аккумуляторов.

— Проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета. Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей, — рассказал «Известиям» генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

В настоящее время предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности беспилотника к полету. Одновременно собираются документы для Ростовского зонального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Цель — получение разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань. Сам полет планируется на ноябрь-декабрь.

ЛА-252 «Аист» относится к классу атмосферных спутников (псевдокосмических аппаратов). Он как и спутники функционирует за счет солнечной энергии и работает на высотах, недоступных гражданской авиации, — от 15 до 22 км. Для полетов в разряженной атмосфере аппарат максимально облегчен — он изготовлен из современных композиционных материалов и имеет высокие аэродинамические показатели. Средний вес одного квадратного метра «Аиста» составляет менее 3 кг. Размах крыла беспилотника — 23 м, взлетная масса — 125 кг. ЛА-252 способен нести нагрузку общей массой до 25 кг. Например, это может быть аппаратура наблюдения или связи.

После испытаний в стратосфере планируется провести демонстрационный показ для потенциальных заказчиков, в первую очередь российских силовых структур и армии.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов отметил, что интерес к созданию аппаратов, подобных «Аисту», проявляют и другие технологически развитые страны. Например, в США и Великобритании их планируется использовать для обеспечения коммуникаций.

— Предполагается, что барражирующие над заданным районом на больших высотах беспилотные аппараты могут обеспечивать связь. Это может быть актуально в районах с отсутствием соответствующей инфраструктуры или в районах, где эта инфраструктура выведена из строя, например, вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, — пояснил «Известиям» Денис Федутинов.

Первый прототип «Аиста» — ЛА-251 прошел испытания в 2013 году. Тогда была подтверждена возможность беспосадочного многосуточного полета, для дальнейших экспериментов предприятие создало вторую версию аппарата — ЛА-252.

Как ранее писали «Известия», весной 2017 года в России прошли испытания беспилотного высотного летательного аппарата типа «Сова». Его потенциальный заказчик — Минобороны. Дрон предназначен для разведывательного патрулирования отдаленных районов Мирового океана и Арктики, ретрансляции сигналов связи с кораблями и военными объектами, находящимися за полярным кругом. Этот аппарат был разработан фирмой «Тайбер» по заказу Фонда перспективных исследований.