Известный композитор представил две песни о Хабаровском крае

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Композитор Григорий Гладков представил в Москве сразу две новые песни, посвящённые Хабаровскому краю и Хабаровску — городу, где сам он родился. Это творческий подарок маэстро к 79-летию со дня образования Хабаровского края, сообщил ИА AmurMedia Сергей Акулич.

Соавторы музыкальных произведений — победители литературного конкурса, организованного Хабаровским землячеством Москвы, поэты Василий Ушаков, Людмила Лементович, Николай Марянин и Владислав Орлов. Всего в творческом состязании принимали участие 26 человек.