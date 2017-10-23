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03:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Известный композитор представил две песни о Хабаровском крае

Первыми зрителями и слушателями стали члены Хабаровского землячества Москвы.

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Композитор Григорий Гладков представил в Москве сразу две новые песни, посвящённые Хабаровскому краю и Хабаровску — городу, где сам он родился. Это творческий подарок маэстро к 79-летию со дня образования Хабаровского края, сообщил ИА AmurMedia Сергей Акулич.

Соавторы музыкальных произведений — победители литературного конкурса, организованного Хабаровским землячеством Москвы, поэты Василий Ушаков, Людмила Лементович, Николай Марянин и Владислав Орлов. Всего в творческом состязании принимали участие 26 человек.

Из более чем 50 стихотворений Григорий Гладков отобрал самые проникновенные строки и положил их на музыку. Премьера песен с успехом прошла 20 октября в Московском доме национальностей. Первыми зрителями и слушателями стали члены Хабаровского землячества Москвы.

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