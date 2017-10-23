Во Владивосток пришли новые деньги. Видеорепортаж Максима Каленника

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Олег Карепов, начальник управления наличного денежного обращения эмиссионных кассовых операций ДВ ГУ Банка России: «Банкноты новые, всем интересно. Новые защитные признаки появились и оформление поменялось. Важно отметить, что банкнота 200 рублей имеет дополнительную полимерную пропитку. Банкноты небольшого номинала имеют большее обращение, и чтобы продлить их срок службы, применили пропитку».

Город-герой Севастополь и город воинской славы Владивосток. Мы по разную сторону глобуса, но одна на двоих параллель и морская душа нас объединяет. За то, чтобы обе точки на карте появились на банкнотах, год назад проголосовала страна. Госбанк России уже начал выдачу наличности всем коммерческим банкам.

Олег Карепов, начальник управления наличного денежного обращения эмиссионных кассовых операций ДВ ГУ Банка России: «По мере того, как банкноты будут насыщать оборот, они смогут беспрепятственно приниматься в банкоматах. Идет процесс отладки, чтобы кредитные организации могли опробовать в деле новые банкноты. Период продлится до декабря, и после Нового года все сети должны быть готовы к приему».

Двухсотрублевую купюру Севастополь делит со своим древним пригородом — Херсонесом Таврическим. А Владивосток стремится к звездам — с обратной стороны купюры космодром «Восточный».

Это было в сентябре '95-го! Банк России выпускает в обращение 1000 рублей с Владивостоком. На лицевой стороне — ростральная колонна и вид с Крестовой сопки — бухта Золотой Рог и причалы Торгового порта. С обратной стороны — скалы Два брата и бухта Рудная с одноименным маяком.

Но в январе 98-го в связи с деноминацией Владивосток исчезнет из кошельков россиян. Правда, через три года, в 2001-м тысячерублевка вернется, но уже с Ярославлем.