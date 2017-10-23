«Costa NeoRomantica» пришвартуется во Владивостоке уже завтра, 24 октября

Источник: VLADNEWS

Завтра, во вторник, На борту круизного судна — свыше 800 туристов из разных стран Азии и Европы. Их ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется большая ярмарка сувениров. Затем для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока.

Отличительной чертой этого визита явится то, что иностранные туристы будут находиться в нашем городе больше суток. «Costa Neoromantica» отчалит от причала морского вокзала Владивостока в среду, 25 октября, в 16 часов.