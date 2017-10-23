Жители Находки мерзнут из-за головотяпства коммунальщиков

Как пояснил начальник управления ЖКХ администрации города Евгений Лункин, главная причина — порывы на теплотрассах, их устранением занимаются аварийные бригады «Примтеплоэнерго».

«Подготовка к отопительному сезону началась еще в мае этого года. Почему порывы возникают сейчас, после запуска котельных? Значит так некачественно выполнена опрессовка сетей и текущий ремонт. Температуры по ночам уже достаточно низкие, люди не должны страдать из-за чьих-то недоработок. Задумайтесь», — акцентировал глава города.

Директор находкинского филиала «Примтеплоэнерго» Артем Федяев сообщил, что запланированная предприятием ремонтная программа на 2017 год выполнена только на 33 процента.

Глава Находки Андрей Горелов назвал неудовлетворительной итоги ремонтной программы местного филиала КГУП «Примтеплоэнерго» — сообщает администрация города.

Ночью температура воздуха в Находке составляет +2 — +3 С, но вместе с ветром ощущается на «минус пять».

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко посчитал работу директора «Примтеплоэнерго» неэффективной, уволил его и назначил на его место нового специалиста, из Калининграда.