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04:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Власти Иркутской области выкупят помещение в микрорайоне «Союз» для поликлиники

Амбулатория поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» открылась в начале 2016 года.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил приобрести в региональную собственность помещение, в настоящее время арендуемое для поликлиники в новом микрорайоне «Союз» Иркутска, сообщила пресс-служба облправительства.

Амбулатория поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» открылась в начале 2016 года, в ней обслуживаются около 1 тыс. местных жителей.

«Договор аренды с застройщиком изначально был заключен на 11 месяцев с возможностью пролонгации. Однако затем помещение площадью 170 кв. м было выкуплено сторонней компанией. В августе текущего года руководство поликлиники № 17 получило от нового собственника уведомление, что в трехмесячный срок необходимо освободить помещение», — отмечается в сообщении.

В начале октября более 400 жителей микрорайона «Союз» подписали обращение к городским и областным властям с просьбой не допустить закрытия медучреждения. В настоящее время региональным властям удалось договориться с собственником о продлении срока аренды помещения с последующим выкупом.

Средства на приобретение помещения под амбулаторию планируется выделить при уточнении областного бюджета текущего года в начале ноября.

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