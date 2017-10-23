Хабаровским льготникам не хватает инсулина уже почти два месяца

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В хабаровских аптеках не хватает инсулина всем нуждающимся. Жизненно необходимый препарат некоторые льготники не получают уже два месяца.

«Сейчас по городу везде такая обстановка, что практически нигде нет инсулина. Это именно проблемы с поставкой — последние были в июле на три месяца», — рассказала корреспонденту «Вести-Хабаровск» оператор по выписке льготных рецептов поликлиники Светлана Панина.

Инсулин в аптеку поступает по графику. Однако, его количества не хватает, чтобы обеспечить всех нужными препаратами. Кроме того, лекарства, которые чаще других назначают больным диабетом, в аптеки не приходят.

«Перебои с инсулином постоянные. Они каждый раз смотрят по базе — есть инсулин, нет инсулина. Если нет инсулина, в котором нуждается именно этот человек, то выписывают аналоги», — рассказал житель Хабаровска Андрей Опалёв.

Отсутствующие бесплатные препараты, хабаровчане могут свободно приобрести за собственные деньги. По словам диабетиков, на инсулин приходится тратить полторы тысячи рублей в неделю. В министерстве здравоохранения края считают, что важного для жизни препарата не хватает из-за роста числа заболевших — на новых больных инсулин не заказывали.

«Идёт рост заболеваемости сахарным диабетом, растёт потребность, многих пациентов переводят с таблетированных форм на инсулиновые препараты», — сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Тамара Кондрашина.

Льготники не понимают, почему чиновники не закупают лекарство с запасом. Подобные перебои — это явление ежегодное. Но на этот раз поставлен рекорд — некоторых видов инсулина нет уже почти два месяца.