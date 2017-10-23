В Хабаровском крае обладательница «ДВ-гектара» откроет конную ферму

Жительница Хабаровского края занялась обустройством конной фермы на своём «дальневосточном гектаре». Руслане Фаер достался участок в районе имени Лазо, расположенный между сёлами Могилёвка и Гродеково, сейчас она разводит племенных лошадей.

«Мой дедушка переехал в Хабаровский край с Украины. Там он работал шорником. В Могилёвке на тот момент работал конный клуб. И, конечно, меня сразу туда потянуло. До 15 лет я занималась конкуром, скачками и даже получила второй разряд», — рассказала глава крестьянского хозяйства Руслана Фаер.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, узнав о «дальневосточном гектаре», женщина сразу решила, что займётся разведением лошадей. Для этого ей нужно было расширить свои владения. На полученной земле местная жительница планирует построить конюшню, а затем обустроить рядом конную тропу.

«Долгое время моя семья занимается сельским хозяйством, животноводством. У нас уже было 14,5 гектаров земли, большая часть в аренде. Когда появилась возможность, я оформила на троих детей ещё по одному гектару для дальнейшего развития», — поделилась Руслана Фаер.