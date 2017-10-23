В Хабаровском крае обладательница «ДВ-гектара» откроет конную ферму
Руслана Фаер займётся разведением племенных лошадей.
Руслана Фаер займётся разведением племенных лошадей.
Жительница Хабаровского края занялась обустройством конной фермы на своём «дальневосточном гектаре». Руслане Фаер достался участок в районе имени Лазо, расположенный между сёлами Могилёвка и Гродеково, сейчас она разводит племенных лошадей.
«Мой дедушка переехал в Хабаровский край с Украины. Там он работал шорником. В Могилёвке на тот момент работал конный клуб. И, конечно, меня сразу туда потянуло. До 15 лет я занималась конкуром, скачками и даже получила второй разряд», — рассказала глава крестьянского хозяйства Руслана Фаер.
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«Долгое время моя семья занимается сельским хозяйством, животноводством. У нас уже было 14,5 гектаров земли, большая часть в аренде. Когда появилась возможность, я оформила на троих детей ещё по одному гектару для дальнейшего развития», — поделилась Руслана Фаер.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в правительстве региона наградили глав муниципалитетов, которые активнее всего раздают «дальневосточные гектары». Среди городских округов лучшим стала краевая столица, которая получит 3,7 миллиона рублей. Первое место среди районов занял Бикинский, за что его ждёт такая же сумма. Ульчскому району достанется 2,1 миллиона рублей, а Вяземскому — 1,05 миллиона.