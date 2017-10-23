ФБР не смогло взломать почти семь тысяч мобильных из-за шифрования

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ФБР не смогло получить доступ в рамках расследований к контенту порядка 6,9 тысячи мобильных телефонов из-за систем шифрования в устройствах, несмотря на имеющиеся разрешения, сообщил директор ведомства Кристофер Рэй на полицейской конференции в Филадельфии.

«Это огромная и острая проблема, потому что 6,9 тысячи (телефонов) за 11 месяцев звучит устрашающе, и будет гораздо хуже через несколько лет, если мы не найдем какого-нибудь решения», — приводит телеканал CNN слова главы ФБР.

Он отметил, что технологии шифрования создают проблемы правоохранителям, несмотря на имеющееся у них соответствующее разрешение на получение доступа к мобильным устройствам. Рэй подчеркнул, что угрозы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в настоящее время, «продолжают накапливаться, сложны и разнообразны».